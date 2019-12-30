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Газ из газопровода "Турецкий поток" готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго

14:15 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария готова получать российский газ из газопровода "Турецкий поток" с 1 января. Об этом сообщила министр энергетики Теменужка Петкова в понедельник на брифинге в Минэнерго страны.

"С 1 января точка доставки российского природного газа на территорию Болгарии по договоренность с российской стороной будет изменена, это будет точка "Странджа 2", газ будет поступать с территории Турции. Финансовый анализ показывает, что получение газа из Турции позволит добиться ежегодной экономии около 70 млн левов (около 35 млн евро) и снизить цену для потребителей на около 5%. Необходимая инфраструктура полностью готова, 11-километровый участок газопровода от границы с Турцией до компрессорной станции "Странджа 2" заполнен газом", - сообщила министр.

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