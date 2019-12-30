Суд приговорил к 6 годам лишения свободы за коррупцию премьер-министра Хорватии - СМИ
14:45 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Загребский суд заочно приговорил бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера к шести годам лишения свободы за получение взятки, а также экс-главу венгерской энергетической компании MOL Жолта Эрнадию к двум годам тюрьмы за подкуп. Об этом сообщило в понедельник национальное телевидение Ха-эр-тэ.
По данным телеканала, речь идет о нарушениях Санадера и Эрнадии в рамках сделки между крупнейшей нефтегазовой компанией Хорватии INA и венгерской MOL.
По словам судьи Загребского окружного суда Майи Штампар Стипич, Санадер и Эрнадия в рамках сделки между двумя компаниями принимали ключевые решения, в том числе в отношении финансовых потоков. При этом экс-председатель хорватского правительства, получая взятки от Эрнадии, злоупотреблял своим должностными полномочиями в ущерб национальным интересам страны.
При оглашении вердикта на заседании не присутствовали фигуранты дела, поскольку бывший глава MOL находится за пределами территории Хорватии, а Санадер в настоящее время отбывает наказание в тюрьме "Реметинец" по другой статье обвинения. Приговор не является окончательным и подлежит обжалованию.
НОВОСТИ
- 15:15 30.12.2019
- В 2023 году начнутся серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300
- 14:15 30.12.2019
- Газ из газопровода "Турецкий поток" готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
- 13:30 30.12.2019
- РФ беспокоит искусственно нагнетаемая обстановка в районе Персидского залива - Лавров
- 12:45 30.12.2019
- Росрыболовство считает, что снижение торговых наценок увеличит продажи рыбы в РФ
- 12:15 30.12.2019
- В Китай 31 декабря с официальным визитом прибудет глава МИД Ирана
- 12:00 30.12.2019
- Талибы не готовы к прекращению огня в Афганистане
- 11:45 30.12.2019
- В 12 промышленных городах РФ будет создана система мониторинга качества воздуха
- 11:15 30.12.2019
- По подозрению в связях с ИГ турецкие спецслужбы задержали более 60 человек
- 10:45 30.12.2019
- В 1,5 раза увеличился мобильный интернет-трафик в РФ - СМИ
- 10:15 30.12.2019
- Из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуирована мэрия Хабаровска
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать