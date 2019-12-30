Суд приговорил к 6 годам лишения свободы за коррупцию премьер-министра Хорватии - СМИ

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Загребский суд заочно приговорил бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера к шести годам лишения свободы за получение взятки, а также экс-главу венгерской энергетической компании MOL Жолта Эрнадию к двум годам тюрьмы за подкуп. Об этом сообщило в понедельник национальное телевидение Ха-эр-тэ.

По данным телеканала, речь идет о нарушениях Санадера и Эрнадии в рамках сделки между крупнейшей нефтегазовой компанией Хорватии INA и венгерской MOL.

По словам судьи Загребского окружного суда Майи Штампар Стипич, Санадер и Эрнадия в рамках сделки между двумя компаниями принимали ключевые решения, в том числе в отношении финансовых потоков. При этом экс-председатель хорватского правительства, получая взятки от Эрнадии, злоупотреблял своим должностными полномочиями в ущерб национальным интересам страны.

При оглашении вердикта на заседании не присутствовали фигуранты дела, поскольку бывший глава MOL находится за пределами территории Хорватии, а Санадер в настоящее время отбывает наказание в тюрьме "Реметинец" по другой статье обвинения. Приговор не является окончательным и подлежит обжалованию.