В 2023 году начнутся серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300
15:15 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ПАО "Ил" планирует начать серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 в 2023 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Планируется приступить к наземным, а затем летным испытаниям первого опытного образ
ца Ил-114-300 в следующем году. В конце 2020 года к программе испытаний планируется подключить самолет Ил-114-300, собранный на ЛАЗ им. П. А. Воронина. В 2022 г. предполагается завершить сертификацию Ил-114-300, с 2023 года - начать серийные поставки", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Ил" Юрия Грудинина.
Отмечается, что первый опытный образец Ил-114-300 получил окончательный вариант окраски для проведения испытательных и сертификационных полетов. "Окраска самолета поможет нам определиться с обликом и составом лакокрасочных покрытий, которые будут применяться на серийных Ил-114-300", - добавил директор программы Ил-114 Максим Кузьменко.
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