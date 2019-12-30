В 2023 году начнутся серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ПАО "Ил" планирует начать серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 в 2023 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Планируется приступить к наземным, а затем летным испытаниям первого опытного образ

ца Ил-114-300 в следующем году. В конце 2020 года к программе испытаний планируется подключить самолет Ил-114-300, собранный на ЛАЗ им. П. А. Воронина. В 2022 г. предполагается завершить сертификацию Ил-114-300, с 2023 года - начать серийные поставки", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Ил" Юрия Грудинина.

Отмечается, что первый опытный образец Ил-114-300 получил окончательный вариант окраски для проведения испытательных и сертификационных полетов. "Окраска самолета поможет нам определиться с обликом и составом лакокрасочных покрытий, которые будут применяться на серийных Ил-114-300", - добавил директор программы Ил-114 Максим Кузьменко.