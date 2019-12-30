0
0
0
НОВОСТИ

В 2023 году начнутся серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300

15:15 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ПАО "Ил" планирует начать серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 в 2023 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Планируется приступить к наземным, а затем летным испытаниям первого опытного образ

ца Ил-114-300 в следующем году. В конце 2020 года к программе испытаний планируется подключить самолет Ил-114-300, собранный на ЛАЗ им. П. А. Воронина. В 2022 г. предполагается завершить сертификацию Ил-114-300, с 2023 года - начать серийные поставки", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Ил" Юрия Грудинина.

Отмечается, что первый опытный образец Ил-114-300 получил окончательный вариант окраски для проведения испытательных и сертификационных полетов. "Окраска самолета поможет нам определиться с обликом и составом лакокрасочных покрытий, которые будут применяться на серийных Ил-114-300", - добавил директор программы Ил-114 Максим Кузьменко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:45 30.12.2019
Суд приговорил к 6 годам лишения свободы за коррупцию премьер-министра Хорватии - СМИ
0
94
14:15 30.12.2019
Газ из газопровода "Турецкий поток" готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
0
160
13:30 30.12.2019
РФ беспокоит искусственно нагнетаемая обстановка в районе Персидского залива - Лавров
0
205
12:45 30.12.2019
Росрыболовство считает, что снижение торговых наценок увеличит продажи рыбы в РФ
0
225
12:15 30.12.2019
В Китай 31 декабря с официальным визитом прибудет глава МИД Ирана
0
251
12:00 30.12.2019
Талибы не готовы к прекращению огня в Афганистане
0
270
11:45 30.12.2019
В 12 промышленных городах РФ будет создана система мониторинга качества воздуха
0
275
11:15 30.12.2019
По подозрению в связях с ИГ турецкие спецслужбы задержали более 60 человек
0
285
10:45 30.12.2019
В 1,5 раза увеличился мобильный интернет-трафик в РФ - СМИ
0
333
10:15 30.12.2019
Из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуирована мэрия Хабаровска
0
317

Возврат к списку