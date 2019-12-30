Компании "Бек эйр" считает версию "Казаэронавигация" о причинах катастрофы неверной

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканское государственное предприятие (РГП) "Казаэронавигация" гражданской авиации Казахстана считает не соответствующими действительности предположения авиакомпании "Бек эйр" о причинах катастрофы ее самолета близ Алма-Аты, говорится в опубликованном в понедельник заявлении предприятия.

Директор летной службы "Бек эйр" Ерик Сапаров ранее заявлял, что самолет авиакомпании "Бек эйр" перед падением несколько раз кренился в воздухе, причиной этого мог быть спутный след от взлетевшего перед ним борта.

"РГП "Казаэронавигация" не планировало комментировать возможные причины авиационного происшествия, но в связи с появившимися предположениями авиакомпании "Бек эйр" по этому поводу, которые не соответствуют действительности, вынуждены отметить следующее. Воздушное судно "Фоккер-100", так же, как и взлетевшее перед ним воздушное судно Аэробус А-321, имеют максимальную взлетную массу до 136 тонн, и соответственно относятся к категории средних воздушных судов. В инструкции по организации обслуживания воздушного движения <...> указано, что минимальный временный интервал при взлете с одной взлетно-посадочной полосы для средних воздушных судов составляет 1 минута. Интервалы, установленные в Республике Казахстан, соответствуют общемировым требованиям и стандартам и во всех международных аэропортах установлены аналогичные интервалы между взлетами и посадками воздушных судов", - следует из заявления.