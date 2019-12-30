0
0
126
НОВОСТИ

Компании "Бек эйр" считает версию "Казаэронавигация" о причинах катастрофы неверной

15:45 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканское государственное предприятие (РГП) "Казаэронавигация" гражданской авиации Казахстана считает не соответствующими действительности предположения авиакомпании "Бек эйр" о причинах катастрофы ее самолета близ Алма-Аты, говорится в опубликованном в понедельник заявлении предприятия.

Директор летной службы "Бек эйр" Ерик Сапаров ранее заявлял, что самолет авиакомпании "Бек эйр" перед падением несколько раз кренился в воздухе, причиной этого мог быть спутный след от взлетевшего перед ним борта.

"РГП "Казаэронавигация" не планировало комментировать возможные причины авиационного происшествия, но в связи с появившимися предположениями авиакомпании "Бек эйр" по этому поводу, которые не соответствуют действительности, вынуждены отметить следующее. Воздушное судно "Фоккер-100", так же, как и взлетевшее перед ним воздушное судно Аэробус А-321, имеют максимальную взлетную массу до 136 тонн, и соответственно относятся к категории средних воздушных судов. В инструкции по организации обслуживания воздушного движения <...> указано, что минимальный временный интервал при взлете с одной взлетно-посадочной полосы для средних воздушных судов составляет 1 минута. Интервалы, установленные в Республике Казахстан, соответствуют общемировым требованиям и стандартам и во всех международных аэропортах установлены аналогичные интервалы между взлетами и посадками воздушных судов", - следует из заявления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 30.12.2019
РУСАЛ определил ТОП-5 событий 2019 года
0
0
16:45 30.12.2019
В понедельник будет представлен законопроект об отправки военных в Ливию - МИД Турции
0
43
16:15 30.12.2019
Московские пробки оцениваются в девять баллов
0
89
15:15 30.12.2019
В 2023 году начнутся серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300
0
174
14:45 30.12.2019
Суд приговорил к 6 годам лишения свободы за коррупцию премьер-министра Хорватии - СМИ
0
192
14:15 30.12.2019
Газ из газопровода "Турецкий поток" готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
0
264
13:30 30.12.2019
РФ беспокоит искусственно нагнетаемая обстановка в районе Персидского залива - Лавров
0
342
12:45 30.12.2019
Росрыболовство считает, что снижение торговых наценок увеличит продажи рыбы в РФ
0
306
12:15 30.12.2019
В Китай 31 декабря с официальным визитом прибудет глава МИД Ирана
0
325
12:00 30.12.2019
Талибы не готовы к прекращению огня в Афганистане
0
342

Возврат к списку