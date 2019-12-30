Московские пробки оцениваются в девять баллов

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр организации дорожного движения рекомендовал автомобилистам пересесть на городской транспорт, так как загруженность дорог в Москве уже достигла 9 баллов. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте ЦОДД.

"Восемь-девять баллов в середине дня - не новость. Центр Москвы стал пешеходным. Фестиваль "Путешествие в Рождество", дорожные работы и снег (ура!) - замедляют движение в городе", - говорится в сообщении.

До окончания часа пик (20:30) рекомендуется отказаться от личного транспорта и использовать городской.

По данным "Яндекс. Пробки", Бульварное и Садовое кольца на 15:40 полностью загружены. Пробки образовались на Софийской, Раушской, Котельнической, Кремлевской, Москворецкой набережных. Большой Каменный, Большой Москворецкий и Большой Устьинский мосты тоже загружены. Пробки образовались и на улицах Знаменка, Воздвиженка и Новый Арбат, Большая Никитская, Тверская, Петровка. Затруднено движение по Ленинградскому и Ярославскому шоссе.

МКАД стоит на северо-западе и востоке, а также на нескольких участках по внешней стороне наблюдаются затруднения.