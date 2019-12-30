0
0
89
НОВОСТИ

Московские пробки оцениваются в девять баллов

16:15 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр организации дорожного движения рекомендовал автомобилистам пересесть на городской транспорт, так как загруженность дорог в Москве уже достигла 9 баллов. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте ЦОДД.

"Восемь-девять баллов в середине дня - не новость. Центр Москвы стал пешеходным. Фестиваль "Путешествие в Рождество", дорожные работы и снег (ура!) - замедляют движение в городе", - говорится в сообщении.

До окончания часа пик (20:30) рекомендуется отказаться от личного транспорта и использовать городской.

По данным "Яндекс. Пробки", Бульварное и Садовое кольца на 15:40 полностью загружены. Пробки образовались на Софийской, Раушской, Котельнической, Кремлевской, Москворецкой набережных. Большой Каменный, Большой Москворецкий и Большой Устьинский мосты тоже загружены. Пробки образовались и на улицах Знаменка, Воздвиженка и Новый Арбат, Большая Никитская, Тверская, Петровка. Затруднено движение по Ленинградскому и Ярославскому шоссе.

МКАД стоит на северо-западе и востоке, а также на нескольких участках по внешней стороне наблюдаются затруднения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 30.12.2019
РУСАЛ определил ТОП-5 событий 2019 года
0
0
16:45 30.12.2019
В понедельник будет представлен законопроект об отправки военных в Ливию - МИД Турции
0
43
15:45 30.12.2019
Компании "Бек эйр" считает версию "Казаэронавигация" о причинах катастрофы неверной
0
126
15:15 30.12.2019
В 2023 году начнутся серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300
0
174
14:45 30.12.2019
Суд приговорил к 6 годам лишения свободы за коррупцию премьер-министра Хорватии - СМИ
0
192
14:15 30.12.2019
Газ из газопровода "Турецкий поток" готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
0
264
13:30 30.12.2019
РФ беспокоит искусственно нагнетаемая обстановка в районе Персидского залива - Лавров
0
342
12:45 30.12.2019
Росрыболовство считает, что снижение торговых наценок увеличит продажи рыбы в РФ
0
306
12:15 30.12.2019
В Китай 31 декабря с официальным визитом прибудет глава МИД Ирана
0
325
12:00 30.12.2019
Талибы не готовы к прекращению огня в Афганистане
0
342

Возврат к списку