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В понедельник будет представлен законопроект об отправки военных в Ливию - МИД Турции

16:45 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект, предоставляющий возможность отправить военных в Ливию, будет направлен в понедельник в Великое национальное собрание Турции (парламент). Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы узнали, что сегодня в течение дня в парламент будет направлен [законопроект по Ливии], подписанный нашим президентом", - приводит его слова Анатолийское агентство.

Ранее источник в Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган, сообщил Анатолийскому агентству, что голосование по данному законопроекту может пройти 2 января.

Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном. Эрдоган утвердил его 26 декабря и в тот же день сообщил, что уже в январе запросит у парламента разрешение отправить в Ливию войска.

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