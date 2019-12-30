РУСАЛ определил ТОП-5 событий 2019 года

17:00 Источник: НГ-Online

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, определил ключевые события и достижения компании по итогам 2019 года. Несмотря на макроэкономическую нестабильность РУСАЛ реализовал все запланированные проекты, важнейшие из которых направлены на повышение экологической эффективности и минимизацию «углеродного следа» выпускаемой продукции.

1) В марте РУСАЛ и партнер компании ПАО «РусГидро» запустили в промышленную эксплуатацию первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в составе Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). На сегодняшний день - это самый экологичный алюминиевый завод, построенный в современной истории России, наряду с Хакасским алюминиевым заводом и строящимся заводом в Тайшете, в который компания продолжает инвестировать собственные средства. В рамках проекта БЭМО создано в целом около 10 тысяч рабочих мест, а построенная при реализации проекта инфраструктура является мощной базой для развития промышленности Красноярского края.

2) В рамках комплексной программы по сокращению «углеродного следа» РУСАЛ реализовал крупнейший в России проект по восстановлению и защите лесов. В Красноярском крае и Иркутской области на средства компании было высажено более 1 млн деревьев и организована авиалесоохрана на площади более 500 тыс. га Нижне-Енисейского лесничества. Эта инициатива является очередным шагом по достижению целей климатической стратегии РУСАЛа в области поглощения парниковых газов наряду с увеличением доли низкоуглеродной продукции под собственным брендом ALLOW в портфеле продаж.

3) РУСАЛ и американский холдинг Braidy Industries заключили эксклюзивный договор о намерениях для реализации совместного проекта по строительству прокатного завода мощностью 500 000 тонн ленты горячего проката и 300 000 тонн готовой продукции холодного проката в год. РУСАЛ будет поставлять алюминий (как в плоских слитках, так и первичный металл) для нового предприятия в Америке с Тайшетского алюминиевого завода, строительство которого сейчас ведется в Сибири с применением самых современных технологий в алюминиевой отрасли.

4) Управляющая компания РУСАЛ и три производственные площадки, включая бокситовый рудник, глиноземный завод и алюминиевый завод, успешно прошли сертификацию по стандартам Aluminium Stewardship Initiative (ASI): Performance Standard и Chain of Custody Standard. Инициатива по ответственному управлению в области производства алюминия ASI является глобальной добровольной инициативой в области устойчивого развития в отношении всей производственно-сбытовой цепочки алюминия. Компания планирует продолжить сертификацию своих предприятий в 2020 году. Стандарты ASI охватывают все ключевые аспекты устойчивого развития и способствуют повышению открытости во взаимодействии с клиентами и всеми заинтересованными сторонами в алюминиевой отрасли.

5) РУСАЛ стал первой компанией на российском рынке, заключившей синдицированную сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития, на сумму свыше 1 млрд долларов США. Величина маржи по кредиту может меняться в зависимости от выполнения компанией ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития (KPI). Ключевые показатели связаны с воздействием на окружающую среду и устойчивым развитием компании, а также включают увеличение объема продаж алюминия ALLOW – алюминия РУСАЛа с низким «углеродным следом», для производства которого используется гидроэнергетика. В KPI также входят снижение «углеродного следа» и выбросов фторидов. Оценка выполнения показателей и верификация независимой специализированной компанией будут проходить ежегодно.

«Несмотря на то, что 2019 год был сложным для алюминиевой отрасли, для компании РУСАЛ он прошел под знаком реализации уникальных инициатив в области экологии и устойчивого развития и повышения эффективности. Будущее алюминиевой отрасли и мировой промышленности – за «зелеными» технологиями, именно они наряду с общей декарбонизацией экономики уже являются определяющими факторами в оценке конкурентных преимуществ каждого производителя. Тот факт, что усилия РУСАЛа в этом направлении получают поддержку экспертного и отраслевого сообщества, а спрос среди наших клиентов на продукцию под экобрендом ALLOW поступательно растет, подтверждает правильность выбранной нами стратегии», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

По информации пресс-службы РУСАЛа