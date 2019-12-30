За шпионаж в пользу РФ перед судом в Зальцбурге предстанет 71-летнего полковник в отставке

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд присяжных в Зальцбурге рассмотрит дело обвиняемого в шпионаже в пользу России 71-летнего полковника австрийской армии в отставке в марте 2020 года. Об этом сообщил в понедельник корр. ТАСС судья Петер Эггер.

По его словам, процесс над обвиняемым в шпионаже австрийцем начнется 2 марта, и в ходе него предусмотрено несколько судебных заседаний. "Судебное заседание в Земельном суде Зальцбурга в формате судя присяжных начнется 2 марта 2020 года", - сообщил Эггер.

"Судебные слушания, скорее всего, будут проходить в закрытом режиме", - отметил официальный представитель суда. Он объяснил, что на процессе будут затронуты вопросы о государственной тайне, которую мог разгласить обвиняемый, поэтому не исключено, что суд примет решение не предавать ее огласке. В случае признания виновным австрийскому военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.