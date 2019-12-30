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Атомная подлодка "Князь Владимир" будет передана ВМФ РФ в 2020 году

18:30 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Головной подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" будет сдан Военно-морскому флоту России в первой половине 2020 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Князь Владимир" в декабре завершил государственные испытания в море, в ходе которых были выявлены определенные недостатки. Для их устранения требуется время, поэтому сдача корабля флоту сдвигается на 2020 год. Мы надеемся, что это произойдет уже в первом квартале нового года", - сказал собеседник агентства.

Он не исключил новых выходов "Князя Владимира" в море перед сдачей его флоту в 2020 году. "Такое развитие событий исключать нельзя, все зависит от решения госкомиссии", - отметил источник.

В Объединенной судостроительной корпорации не стали комментировать ТАСС сроки сдачи флоту подлодки.

Как сообщил ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, слова которого цитировала газета "Красная звезда", головная атомная стратегическая подлодка проекта 955А "Князь Владимир" должна была пополнить боевой состав Военно-морского флота до конца 2019 года.

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