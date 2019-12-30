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Помпео заявил, что удары по Сирии и Ираку были ответом на нападение на силы США

19:15 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары США по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке были ответом на нападение на американские силы. С таким утверждением выступил в понедельник в эфире телеканала "Фокс ньюс" госсекретарь США Майкл Помпео.

"Это была защитная мера с целью обеспечения безопасности американских сил и американских граждан в Ираке. Ее целью также было сдерживание Ирана", - сказал Помпео. Он отметил, что "Катаиб Хезболлах" "пользуется поддержкой Ирана". "Они атаковали американский объект, - добавил госсекретарь. - Президент [США Дональд] Трамп ясно давал понять, что, когда жизни американцев под угрозой, он будет принимать ответные меры. Именно это Министерство обороны сделало вчера (в воскресенье - прим. ТАСС)".

В воскресенье представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. По версии представителя американского оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" несет ответственность за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский гражданский служащий.

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