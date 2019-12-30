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Притеснение в Черногории СПЦ чреваты проблемами международного уровня - МИД РФ

19:45 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посягательство на собственность Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории и разобщение верующих чреваты серьезными проблемами, в том числе на международном уровне. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с принятием парламентом Черногории "Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин".

"Вызывает серьезную озабоченность ситуация, сложившаяся в связи с принятием парламентом Черногории "Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин", - указали в министерстве.

"Убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей, - отметили в дипведомстве. - Пренебрежение их мнением, посягательство на исторически сложившиеся реалии, попытки узурпации собственности, искусственное создание условий для разобщения верующих чреваты большими проблемами. Принятый черногорским парламентом и подписанный президентом страны Мило Джукановичем закон не только серьезно затрагивает интересы Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, но и выводит эту тему на международный уровень. Единство и сплоченность православного мира, сохра

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