Атаку со стороны США Дамаск считает агрессией против Ирака - МИД Сирии
20:15 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирия решительно осуждает нападение американских ВВС на позиции группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории и считает эту атаку агрессией против Ирака. Об этом говорится в заявлении сирийского МИД, распространенном в понедельник агентством САНА.
Как отмечается в документе, Сирия "осуждает кровавую американскую агрессию против отрядов иракского народного ополчения, которые защищают независимость своей страны, а также любую агрессию против суверенитета и свободы Ирака и иракского народа". МИД Сирии выразил солидарность с иракским народом и правительством страны и потребовал от США "незамедлительно прекратить вмешательство во внутренние дела иракского государства".
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