0
0
62
НОВОСТИ

Атаку со стороны США Дамаск считает агрессией против Ирака - МИД Сирии

20:15 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирия решительно осуждает нападение американских ВВС на позиции группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории и считает эту атаку агрессией против Ирака. Об этом говорится в заявлении сирийского МИД, распространенном в понедельник агентством САНА.

Как отмечается в документе, Сирия "осуждает кровавую американскую агрессию против отрядов иракского народного ополчения, которые защищают независимость своей страны, а также любую агрессию против суверенитета и свободы Ирака и иракского народа". МИД Сирии выразил солидарность с иракским народом и правительством страны и потребовал от США "незамедлительно прекратить вмешательство во внутренние дела иракского государства".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 30.12.2019
О расстреле спецподразделения в Киеве рассказали СМИ сотрудники "Беркута"
0
109
20:30 30.12.2019
Участников антиправительственных выступлений в Иране поддерживают США - Помпео
0
112
19:45 30.12.2019
Притеснение в Черногории СПЦ чреваты проблемами международного уровня - МИД РФ
0
172
19:15 30.12.2019
Помпео заявил, что удары по Сирии и Ираку были ответом на нападение на силы США
0
206
18:30 30.12.2019
Атомная подлодка "Князь Владимир" будет передана ВМФ РФ в 2020 году
0
249
17:45 30.12.2019
За шпионаж в пользу РФ перед судом в Зальцбурге предстанет 71-летнего полковник в отставке
0
283
17:00 30.12.2019
РУСАЛ определил ТОП-5 событий 2019 года
0
283
16:45 30.12.2019
В понедельник будет представлен законопроект об отправки военных в Ливию - МИД Турции
0
329
16:15 30.12.2019
Московские пробки оцениваются в девять баллов
0
339
15:45 30.12.2019
Компании "Бек эйр" считает версию "Казаэронавигация" о причинах катастрофы неверной
0
372

Возврат к списку