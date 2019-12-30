Участников антиправительственных выступлений в Иране поддерживают США - Помпео

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США "решительно поддерживают" участников антиправительственных выступлений в Иране. Об этом заявил в понедельник в интервью телекомпании "Фокс ньюс" (Fox News) госсекретарь США Майкл Помпео.

"Когда иранцы выходят на улицы, они хотят послать сигнал своему руководству о том, что именно оно мешает им зарабатывать средства на продовольствие для их семей, препятствует их процветанию и безопасности. - заявил он. - Думаю, иранцы понимают, что руководству их страны следует изменить политику, и мы решительно поддерживаем эти усилия иранцев в достижении целей, к которым они стремятся, и будем и впредь их поддерживать", - заявил он, отвечая на вопрос о том, возможны ли изменения в политике Тегерана при нынешнем руководстве страны.

"Мы видим свою задачу в том, чтобы заставить руководство Ирана вести себя в соответствии с международными нормами, таким образом, как об этом заявлял президент Дональд Трамп в мае прошлого года, когда он объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), - отметил госсекретарь США. - Тогда мы изложили наши требования, заключающиеся в том, чтобы Иран прекратил свою кампанию террора, чтобы он согласился не иметь ядерного оружия и не обогащать уран".