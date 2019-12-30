О расстреле спецподразделения в Киеве рассказали СМИ сотрудники "Беркута"
20:45 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расстрел сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" во время протестов в центре Киева в 2014 году начался рано утром, при этом стрельбу открыли в сторону правоохранителей. Об этом рассказали бывшие сотрудники "Беркута" Павел Аброськин и Сергей Зинченко в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".
"Сам расстрел начался с пяти утра. Стрелять начали по правоохранителям. Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего и ранят еще нашего сотрудника", - сказал Зинченко.
"Начали стрелять именно по ним (по сотрудникам "Беркута" - прим. ТАСС) из филармонии. <...> Вели огонь не по тем, кто, например, стоял в строю, а по тем, кто нес рацию, оказывал какую-то другую помощь", - добавил Аброськин.
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