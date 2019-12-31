Россия и Украина подписали контракт на транзит газа на пять лет
09:00 31.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия подписали контракт на транзит российского газа сроком на 5 лет, в течение которого Киев получит не менее 7 млрд долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в "Фейсбуке".
"Украина подписала контракт по транзиту на пять лет, в течение которых мы получим как минимум более 7 млрд долларов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", - написал президент.
"Газпром" и Украина подписали комплект соглашений и контрактов, эти договоренности являются пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. Об этом журналистам сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
"После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года", - сказал он. Документы датированы 30 декабря.
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