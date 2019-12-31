Экс-глава Renault Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста в Японии

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находившийся под домашним арестом в Токио бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон выехал из страны без разрешения. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.

"Судя по всему, он совершил это без разрешения, - сообщил источник агентства. - У нас нет сведений о том, что Гону изменили режим домашнего ареста".

Позже Карлос Гон подтвердил, что прибыл в Ливан. Об этом сообщило агентство Рейтер.

"Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования", - приводит агентство его слова. В Токийском окружном суде ранее подтвердили, что условия домашнего ареста Гону не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал.