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НОВОСТИ

Медведев: Все вопросы по транзиту газа через Украину урегулированы

10:55 31.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что все вопросы по транзиту российского газа через Украину урегулированы, и он продолжится на условиях, устраивающих все стороны.

"Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", - написал он во вторник на своей странице в "Фейсбуке".

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