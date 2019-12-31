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Скончался главный авиаконструктор ракетоносца Ту-160

11:15 31.12.2019 Источник: Интерфакс

Главный конструктор стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк скончался на 92-м году жизни, сообщили во вторник в пресс-службе "Туполева".

"30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций, лауреат Государственной премии СССР. Руководство и коллектив ПАО "Туполев" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Валентина Ивановича", - сказали в пресс-службе.

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