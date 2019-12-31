Голикова считает, что большая патриархальная семья в России с множеством детей была счастьем
11:24 31.12.2019 Источник: Интерфакс
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что большое число детей в семье - отличительная черта, характеризующая традиционное российское общество.
"В России всегда была большая патриархальная такая семья, семья, в которой было много детей, и это было большим счастьем. И, в общем, мне кажется, что для России это вот такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой все-таки два-три ребенка", - сказала Голикова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).
По ее словам, курс на увеличение числа детей в семьях нужен стране. "Это очень важно, мне кажется, для страны в целом, для населения, для самоутверждения страны", - сказала Голикова.
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