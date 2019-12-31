0
0
142
НОВОСТИ

Голикова считает, что большая патриархальная семья в России с множеством детей была счастьем

11:24 31.12.2019 Источник: Интерфакс

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что большое число детей в семье - отличительная черта, характеризующая традиционное российское общество.

"В России всегда была большая патриархальная такая семья, семья, в которой было много детей, и это было большим счастьем. И, в общем, мне кажется, что для России это вот такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой все-таки два-три ребенка", - сказала Голикова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По ее словам, курс на увеличение числа детей в семьях нужен стране. "Это очень важно, мне кажется, для страны в целом, для населения, для самоутверждения страны", - сказала Голикова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:40 31.12.2019
Названы сроки поставки в Сербию из России комплексов ПВО "Панцирь-С"
0
30
12:05 31.12.2019
Россия и Молдова продлили контракт на поставку газа на год
0
85
11:50 31.12.2019
У берегов Камеруна совершено нападение на греческий танкер
0
106
11:15 31.12.2019
Скончался главный авиаконструктор ракетоносца Ту-160
0
166
10:55 31.12.2019
Медведев: Все вопросы по транзиту газа через Украину урегулированы
0
191
10:16 31.12.2019
Прессе стало известно кое-что о сюжете следующего фильма о Гарри Поттере
0
209
09:20 31.12.2019
Экс-глава Renault Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста в Японии
0
266
09:00 31.12.2019
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа на пять лет
0
259
20:45 30.12.2019
О расстреле спецподразделения в Киеве рассказали СМИ сотрудники "Беркута"
0
1132
20:30 30.12.2019
Участников антиправительственных выступлений в Иране поддерживают США - Помпео
0
817

Возврат к списку