У берегов Камеруна совершено нападение на греческий танкер

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные совершили вооруженный налет на греческий танкер Happy Lady ("Хэппи лэди"), стоящий на якоре у берегов Камеруна, и похитили восемь человек. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на заявление Министерства морского флота и островной политики Греции.

Среди похищенных пять граждан Греции, два филиппинца и украинец. Также в результате нападения один из членов экипажа был ранен.