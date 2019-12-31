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НОВОСТИ

У берегов Камеруна совершено нападение на греческий танкер

11:50 31.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные совершили вооруженный налет на греческий танкер Happy Lady ("Хэппи лэди"), стоящий на якоре у берегов Камеруна, и похитили восемь человек. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на заявление Министерства морского флота и островной политики Греции.

Среди похищенных пять граждан Греции, два филиппинца и украинец. Также в результате нападения один из членов экипажа был ранен.

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