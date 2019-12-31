Россия и Молдова продлили контракт на поставку газа на год

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год. Как сообщает во вторник пресс-служба молдавского правительства, об этом председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан проинформировал премьер-министра республики Иона Кику.

"Председатель "Молдовагаз" сообщил премьер-министру, что компания продлила контракт с "Газпромом" на поставки природного газа на один год", - говорится в сообщении.