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Названы сроки поставки в Сербию из России комплексов ПВО "Панцирь-С"

12:40 31.12.2019 Источник: Интерфакс

Контракт на поставку Сербии комплексов противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С" должен быть реализован в январе-феврале 2020 года, сообщил во вторник "Интерфаксу" российский информированный источник.

"Согласно условиям контракта, срок завершения поставок - февраль", - сказал источник. Ранее сообщалось, что Сербия может получить несколько "Панцирей" в декабре.

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