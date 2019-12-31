Названы сроки поставки в Сербию из России комплексов ПВО "Панцирь-С"

12:40 Источник: Интерфакс

Контракт на поставку Сербии комплексов противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С" должен быть реализован в январе-феврале 2020 года, сообщил во вторник "Интерфаксу" российский информированный источник.

"Согласно условиям контракта, срок завершения поставок - февраль", - сказал источник. Ранее сообщалось, что Сербия может получить несколько "Панцирей" в декабре.