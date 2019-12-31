По итогам 2019 года в Подмосковье введены 25 новых ФАПов
13:24 31.12.2019
Для оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Подмосковье продолжается программа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). По итогам 2019 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 25-ти фельдшерско-акушерским пунктам. План ввода ФАПов по госпрограмме полностью выполнен. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
«В этом году мы завершили строительство 14 ФАПов в рамках национального проекта «Здравоохранение», они построены с участием федерального софинансирования и 11-ти ФАПов за счет средств областного бюджета», - подчеркнул Владимир Локтев.
«До конца января все построенные в этом году ФАПы в Подмосковье начнут принимать пациентов, - сообщила и.о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева. - Открытие фельдшерско-акушерских пунктов позволяет сделать первичную медицинскую помощь более доступной для жителей удаленных территорий. Они могут получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом, сдать кровь на анализ, измерить давление. Однако при необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование в больницу».
Получить первую доврачебную помощь смогут жители 15-ти городских округов: Чехов, Егорьевск (2 ФАПа), Воскресенск , Шатура (4 ФАПа), Ступино (2 ФАПа), Серебряные Пруды, Наро-Фоминский (2 ФАПа), Солнечногорский, Дмитровский (2 ФАПа), Талдомский (3 ФАПа), Клинский, Рузский, Раменский, Сергиево-Посадский, Волоколамский.
Все ФАПы оснащены необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи, а также жильем для медицинского работника и его семьи. Каждый из объектов будет обслуживать от трех до 10 близлежащих деревень, летом число пациентов может увеличиваться в два-три раза за счет дачников.
Георгий Соловьев
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