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Британское Минобороны в 1195-м предлагало сделать Россию ассоциированным членом НАТО

13:27 31.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Великобритании предлагало в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО для того, чтобы уменьшить сопротивление Москвы планам расширения Североатлантического альянса. Об этом говорится в рассекреченных архивных документах, распространенных во вторник газетой "Гардиан".

Издание цитирует 10-страничное предложение тогдашнего главы оборонного ведомства Малколма Рифкинда, представленное им на правительственном совещании по внешней политике. В нем, в частности, говорится о возможности "создания новой категории ассоциированного членства в НАТО". Оно не распространяло бы на Россию гарантии коллективной безопасности в соответствии со статьей 5 устава НАТО, не предполагало бы участие представителей РФ в заседаниях Международного военного штаба альянса или права вето на решения НАТО.

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