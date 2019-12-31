Договоренность по нефти между Россией и Беларусью пока не достигнута - Песков
14:15 31.12.2019 Источник: Интерфакс
Договоренностей с Белоруссией по нефти пока достичь не удалось, диалог будет продолжен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достичь договоренностей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Белоруссию с 1 января.
"Такие апокалиптические сценарии (прекращение поставок - ИФ) мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен", - добавил он.
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