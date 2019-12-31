Договоренность по нефти между Россией и Беларусью пока не достигнута - Песков

14:15 Источник: Интерфакс

Договоренностей с Белоруссией по нефти пока достичь не удалось, диалог будет продолжен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достичь договоренностей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Белоруссию с 1 января.

"Такие апокалиптические сценарии (прекращение поставок - ИФ) мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен", - добавил он.