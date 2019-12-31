Таллин готовится принять президентов России и США в 2020-м году

14:50 Источник: Интерфакс

В Эстонии готовятся к возможному приезду в наступающем году президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

"Хотя президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока официально не подтвердили свои визиты в Эстонию в следующем году, эстонские ведомства заранее начали подготовку к посещению страны главами двух стран, которые оказывают наибольшее влияние на внешнюю политику Эстонии", - сообщает во вторник портал телерадиовещания Эстонии ERR.

Как предполагают в Таллине, Путин может посетить Эстонию летом следующего года в ходе VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) устно пригласила российского лидера принять участие в этом ежегодном мероприятии во время встречи с Путиным в Москве весной 2019 года, а в октябре в Кремль было направлено и официальное приглашение. К участию в конгрессе также приглашены президенты Финляндии и Венгрии Саули Ниинистё и Янош Адер.

Президент США Дональд Трамп может посетить Эстонию во время проведения в Таллинне в июне следующего года саммита в рамках "Инициативы трех морей". "Это приоритетный проект для США, которые видят в нем новый импульс европейским отношениям, и у Эстонии большие ожидания от этой встречи", - сообщили источники в министерствах.