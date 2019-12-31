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НОВОСТИ

В Новогоднем обращении Путин призвал россиян к единству

15:10 31.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единство граждан России - это основа для достижения самых высоких целей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, которое прозвучало в телеэфире в регионах Дальнего Востока.

"Наши личные планы, мечты неотделимы от России, и от усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей, - сказал Путин. - Эти ценности нам передали наши предки - героическое, несгибаемое поколение победителей".

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