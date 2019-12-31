На Камчатке уже наступил 2020-й год
15:30 31.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Камчатки первыми в России встретили Новый год, несмотря на непогоду праздник на центральной площади Петропавловска- Камчатского состоялся, сообщает корр. ТАСС.
В эти минуты на полуострове идет снег, метель, дует сильный вечер, с порывами до штормового. Несмотря на плохую погоду праздничные мероприятия на территории новогоднего городка на центральной площади города не отменялись. Здесь установлены палатки для обогрева, кроме того, согреться можно в павильонах праздничной ярмарки, торговые ряды которой будут работать всю ночь.
На главной сцене в центре города выступает диско-дуэт Ottawan, который откроет и новогоднюю дискотеку ближе к утру.
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