На Камчатке уже наступил 2020-й год

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Камчатки первыми в России встретили Новый год, несмотря на непогоду праздник на центральной площади Петропавловска- Камчатского состоялся, сообщает корр. ТАСС.

В эти минуты на полуострове идет снег, метель, дует сильный вечер, с порывами до штормового. Несмотря на плохую погоду праздничные мероприятия на территории новогоднего городка на центральной площади города не отменялись. Здесь установлены палатки для обогрева, кроме того, согреться можно в павильонах праздничной ярмарки, торговые ряды которой будут работать всю ночь.

На главной сцене в центре города выступает диско-дуэт Ottawan, который откроет и новогоднюю дискотеку ближе к утру.