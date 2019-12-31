Власти Севастополя предостерегли граждан Крыма от поездок в Украину

16:10 Источник: Интерфакс

Поездки в Украину для жителей Крыма небезопасны, предупредили в правительстве Севастополя.

"Рискам подвержены в первую очередь крымчане, которые выезжают в сопредельное государство для посещения родных, оформления биометрических паспортов и других украинских документов. Рекомендуем жителям полуострова проявить предусмотрительность и отказаться от невынужденных поездок на Украину", - говорится в сообщении, размещенном на сайте городского правительства.

Правительство предупреждает о "продолжающихся попытках преследования жителей Крыма и Севастополя, которые выезжают на Украину с целью посещения своих друзей и родственников".