Власти Севастополя предостерегли граждан Крыма от поездок в Украину
16:10 31.12.2019 Источник: Интерфакс
Поездки в Украину для жителей Крыма небезопасны, предупредили в правительстве Севастополя.
"Рискам подвержены в первую очередь крымчане, которые выезжают в сопредельное государство для посещения родных, оформления биометрических паспортов и других украинских документов. Рекомендуем жителям полуострова проявить предусмотрительность и отказаться от невынужденных поездок на Украину", - говорится в сообщении, размещенном на сайте городского правительства.
Правительство предупреждает о "продолжающихся попытках преследования жителей Крыма и Севастополя, которые выезжают на Украину с целью посещения своих друзей и родственников".
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