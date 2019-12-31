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НОВОСТИ

В России может появиться еще одна госкорпорация

16:40 31.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минвостокразвития РФ разработало проект федерального закона, которым предполагается создание государственной корпорации "Росшельф" по освоению континентального шельфа РФ в районах Арктики и Дальнего Востока. Законопроект опубликован во вторник на портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке к документу, он направлен на повышение эффективности освоения участков недр на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях. "Проект федерального закона предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе Российской Федерации в арктических и дальневосточных морях, представление госкорпорацией интересов РФ в проектах, направленных на добычу углеводородов на континентальном шельфе страны в арктических и дальневосточных морях", - говорится в документе.

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