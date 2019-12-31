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Россия вряд ли примет участие в обновлении ГТС Украины - "Нафтогаз"

17:05 31.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает маловероятным участие России в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Участие РФ в модернизации украинской ГТС маловероятно", - сказал Коболев во вторник на брифинге.

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