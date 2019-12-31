Трамп рассказал о "прекрасной координации" между Россией и США

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о "прекрасной координации" между Россией и Соединенным Штатами, благодаря которой российским спецслужбам удалось предотвратить теракты в РФ. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в "Твиттере".

"Президент России [Владимир] Путин позвонил мне, чтобы поблагодарить меня и США за переданную им информацию о планировавшихся террористических атаках в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых и спасти много жизней. Отличная и важная координация!" - написал глава государства.