Трамп рассказал о "прекрасной координации" между Россией и США
18:00 31.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о "прекрасной координации" между Россией и Соединенным Штатами, благодаря которой российским спецслужбам удалось предотвратить теракты в РФ. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в "Твиттере".
"Президент России [Владимир] Путин позвонил мне, чтобы поблагодарить меня и США за переданную им информацию о планировавшихся террористических атаках в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых и спасти много жизней. Отличная и важная координация!" - написал глава государства.
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