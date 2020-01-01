Пулковский аэропорт Петербурга обрел седьмую степень "свободы воздуха"

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные авиакомпании смогут летать в петербургский аэропорт Пулково и обратно в режиме "открытого неба". Такое нововведение в совокупности с упрощением визового режима улучшит транспортную доступность Санкт-Петербурга и положительно скажется на его социально-экономическом развитии.

Режим "открытого неба" (а именно - введение седьмой степени "свободы воздуха") дает перевозчику возможность выполнять рейсы между двумя зарубежными странами без промежуточной посадки в домашнем регионе. Пока этот режим в Пулково будет действовать в тестовом режиме в течение пяти лет, и он носит скорее технический характер - ни один из иностранных перевозчиков о старте полетов не объявил.

Заинтересованность в полетах, как сообщал Минтранс, подтвердили пока только европейские лоукостеры Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие авиакомпании. "На 95% они совпадают со списком государств, жители которых могут посещать Санкт-Петербург по электронной визе. Из 22 стран исключением является только Великобритания", - отмечали в министерстве.