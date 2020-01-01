КНДР отказывается от одностороннего моратория на проведение ядерных испытаний
12:05 01.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове. Об этом заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).
"В течение 2 лет, когда мы принимали предварительные важные меры для прекращения ядерных испытаний и испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет и демонтировали испытательный ядерный полигон, США не отвечали на это адекватными мерами, - приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи. - Они несколько раз проводили большие и малые совместные военные учения, о прекращении которых лично обещал президент [США Дональд Трамп]".
"В такой ситуации больше нет доводов, почему мы в одностороннем порядке должны зависеть от принятых на себя обязательств, в которых у нас даже нет визави, и это, как ледяная вода, охлаждает наши усилия по ядерному разоружению и предотвращению распространения [ядерного оружия]", - подчеркнул лидер КНДР.
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