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В атаке на посольство США в Багдаде Госдеп обвинил террористов и союзников Ирана

12:10 01.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

оссекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде 31 декабря стоят "террористы и союзники Ирана".

"Нападение было спланировано террористами Абу Махди аль- Мухендисом (заместитель командующего шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" - прим. ТАСС) и Каисом аль-Казали при пособничестве союзников Ирана Хади аль-Амари и Фалеха аль-Файяда", - написал Помпео во вторник на своей странице в "Твиттере". К своей записи госсекретарь прикрепил фотографии предполагаемых организаторов нападения, которые были запечатлены во время беспорядков американского посольства.

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