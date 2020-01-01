Болгария сэкономит 46 млн долл, получая газ по "Турецкому потоку"

12:30 Источник: Интерфакс

Bulgargaz EAD и ООО "Газпром экспорт" в соответствии с подписанным за два дня до Нового года дополнительным соглашением с 1 января 2020 года меняют точку приема-сдачи газа с румынской границы (точки "Исакча" и "Негру-Вода") на пункт на турецкой границе (точка "Странджа 2/ Малкочлар"), говорится в сообщении болгарского газового дистрибутора.

От смены пункта доставки Bulgargaz ожидает сэкономить примерно 81 млн левов ($46 млн): 76 млн левов на транзите через Румынию, а еще 4,6 млн левов - на за счет меньшего расстояния транспортировки по самой Болгарии. Эту экономию потребители уже почувствуют в ценах на газ в I квартале 2020 года, обещает Bulgargaz.

По оценке министерства энергетики страны, экономия для потребителей страны составит 5%. Рванее газ в Болгарию шел через Украину, Молдавию и Румынию.