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НОВОСТИ

В новогодние праздники "нормальная" зима в Москву, похоже, так и не придет

12:50 01.01.2020

Первые дни января в столице будут сырыми и теплыми, снегопадов ждать не стоит. Тепло, характерное для уходящего декабря, будет продолжаться в первые дни января, - сообщает "Росгидромет".

Утром и днем 1 января также от 0 до -2 и существенных осадков не ожидается. Хотя и будет ветрено, днем порывы западного и северо-западного ветра 12-17 м/с.

В ночь на 2 января мороз до -4 в Москве и до -7 в Подмосковье, но днем снова потеплеет - столбики термометров перейдут через нулевую отметку и остановятся на небольшом "плюсе".

Такой же погода сохраниться до 5 января: -3...+2 днем и ночью, небольшие осадки в разных фазах.

6 января ожидается очередное небольшое понижение температуры. По предварительным данным, на Рождество 7 января в Москве будут отрицательные температуры. 

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