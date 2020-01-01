В новогодние праздники "нормальная" зима в Москву, похоже, так и не придет

12:50

Первые дни января в столице будут сырыми и теплыми, снегопадов ждать не стоит. Тепло, характерное для уходящего декабря, будет продолжаться в первые дни января, - сообщает "Росгидромет".

Утром и днем 1 января также от 0 до -2 и существенных осадков не ожидается. Хотя и будет ветрено, днем порывы западного и северо-западного ветра 12-17 м/с.



В ночь на 2 января мороз до -4 в Москве и до -7 в Подмосковье, но днем снова потеплеет - столбики термометров перейдут через нулевую отметку и остановятся на небольшом "плюсе".

Такой же погода сохраниться до 5 января: -3...+2 днем и ночью, небольшие осадки в разных фазах.

6 января ожидается очередное небольшое понижение температуры. По предварительным данным, на Рождество 7 января в Москве будут отрицательные температуры.