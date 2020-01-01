Во время гуляний в Новогоднюю ночь москвичи и гости съели 11 тыс сосисок
13:00 01.01.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Порядка 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Instagram.
«В новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек. В том числе на ул. Тверская и в центральной части города - 1,1 млн человек, 370 тыс. человек в округах, 1,2 млн человек в парках», - написал мэр. ⠀
Он отметил, что за это время проведено почти 600 мастер-классов, больше 1 тыс. 800 театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тыс. человек, посетили катки больше 14 тыс. человек. Съедено 11 тыс. сосисок, выпито больше 8 тыс. литров горячих рождественских напитков.
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