Папа Рикмский не оценил "страсти" паломницы на площади Святого Петра в Ватикане

13:15 Источник: Газета.Ru

Возмущенному папе Римскому Франциску пришлось отбиваться от женщины в толпе на площади Святого Петра в Ватикане, передает Reuters.

Папа шел по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене. Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе. Этот выпад причинил понтифику боль, он начал вырываться и ударил женщину по рукам.