Папа Рикмский не оценил "страсти" паломницы на площади Святого Петра в Ватикане
13:15 01.01.2020 Источник: Газета.Ru
Возмущенному папе Римскому Франциску пришлось отбиваться от женщины в толпе на площади Святого Петра в Ватикане, передает Reuters.
Папа шел по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене. Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе. Этот выпад причинил понтифику боль, он начал вырываться и ударил женщину по рукам.
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