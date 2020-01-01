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Папа Рикмский не оценил "страсти" паломницы на площади Святого Петра в Ватикане

13:15 01.01.2020 Источник: Газета.Ru

Возмущенному папе Римскому Франциску пришлось отбиваться от женщины в толпе на площади Святого Петра в Ватикане, передает Reuters.

Папа шел по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене. Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе. Этот выпад причинил понтифику боль, он начал вырываться и ударил женщину по рукам.

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