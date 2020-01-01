Лидер французских профсоюзов призвал работников к более масштабным забастовкам
13:45 01.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез заявил, что не нашел ответа на вопросы по поводу пенсионной реформы в новогоднем обращении президента Франции Эмманюэля Макрона, и призвал граждан страны к еще более масштабным забастовкам. Об этом он заявил в эфире телеканала Бэ-эф-эм в среду.
"Мне показалось, что я слышал эти слова уже тысячу раз. Что он сказал нового о реформе? - задается вопросом Мартинез. - Создается впечатление, что глава республики закрылся от мира и считает, что все хорошо в стране".
"Мы призываем всех французов мобилизоваться, отправиться на манифестации и принять участие в забастовке, - сказал Мартинез. - Забастовки должны быть повсюду". Он добавил, что таким образом жители страны должны подать более мощный "сигнал тревоги" президенту и донести до него, что в стране существуют нерешенные проблемы.
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