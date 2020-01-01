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У МВД есть идеи, как повысить доверия бизнеса к правоохранителям и судам

15:05 01.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России по поручению правительства подготовило ряд предложений по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам, документ направлен в Минэкономразвития. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Профильным подразделением МВД России предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны субъектов предпринимательской деятельности подготовлены и направлены в Минэкономразвития России", - подчеркнули в министерстве.

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