У МВД есть идеи, как повысить доверия бизнеса к правоохранителям и судам

15:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России по поручению правительства подготовило ряд предложений по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам, документ направлен в Минэкономразвития. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Профильным подразделением МВД России предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны субъектов предпринимательской деятельности подготовлены и направлены в Минэкономразвития России", - подчеркнули в министерстве.