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НОВОСТИ

Глава Северной Кореи не стал поздравлять сограждан с Новым годом

16:52 01.01.2020 Источник: РБК

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выступать с новогодним обращением. Вместо этого он утром 1 января представил доклад по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. Отчет опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В докладе отмечается, что Пхеньян намерен продолжить разработку стратегического оружия и не будет в одностороннем формате соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний до тех пор, пока Вашингтон не примет никаких ответных мер.

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