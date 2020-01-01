Глава Северной Кореи не стал поздравлять сограждан с Новым годом
16:52 01.01.2020 Источник: РБК
В докладе отмечается, что Пхеньян намерен продолжить разработку стратегического оружия и не будет в одностороннем формате соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний до тех пор, пока Вашингтон не примет никаких ответных мер.
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