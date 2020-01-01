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НОВОСТИ

Новогодние протесты в Гонконге собрали миллион человек, 400 арестованы

19:35 01.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 400 человек задержаны во время новогоднего антиправительственного митинга в Гонконге. Об этом в среду сообщает агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на данные гонконгской полиции.

По данным полиции, все задержанные обвиняются в незаконных собраниях и владении оружием.

Как сообщает агентство со ссылкой на данные организаторов акции, всего в первой демонстрации 2020 года в Гонконге приняли участие более 1 млн человек.

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