Глава Госдепа США отложил свой визит в ряд стран, включая Украину и Беларусь
21:15 01.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео из-за ситуации в Ираке, где у американского посольства в Багдаде прошла акция протеста, отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
"Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - подчеркивается в документе.
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