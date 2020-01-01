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Глава Госдепа США отложил свой визит в ряд стран, включая Украину и Беларусь

21:15 01.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео из-за ситуации в Ираке, где у американского посольства в Багдаде прошла акция протеста, отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - подчеркивается в документе.

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