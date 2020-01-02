В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
09:50 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в четверг на северо-востоке Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в 253 км к югу от города Мешхед (население около 2,3 млн человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
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