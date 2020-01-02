Из-за лесных пожаров в Австралии началась масштабная эвакуация - СМИ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабная эвакуация началась на юго-восточном побережье Австралии из-за лесных пожаров, охвативших два региона страны. Об этом в четверг сообщает телеканал Эс-би-эс.

По его данным, несколько тысяч туристов, проводивших рождественские праздники на юго-восточном побережье континента, столкнулись с необходимостью срочно покинуть места отдыха после того, как региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс выпустила предупреждение о всеобщей эвакуации из зоны активных лесных пожаров на южном побережье региона. "Туристы должны покинуть зону южного побережья [штата]. В субботу, 4 января, ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность на всем южном побережье Нового Южного Уэльса", - указано в заявлении региональной пожарной службы.

Зона эвакуации простирается на 250 км вдоль береговой линии от города Батманс-Бэй до границы штата Виктория. Как сообщил комиссар региональной пожарной службы Шейн Фитцсиммонс, к выходным сотрудники ведомства ожидают, что "температура поднимется выше 40 градусов и установится западный - северо-западный ветер, который принесет очень горячий и сухой воздух из центра континента, распространив его по всему региону".

Как отмечает Эс-би-эс, туристы и жители прибрежных населенных пунктов начали массово покидать закрытую зону, в ряде городов ощущается нехватка продовольствия, воды и топлива. Есть сообщения о том, что люди стоят в очередях в супермаркетах и на автозаправочных станциях более пяти часов. Порядка 50 тыс. домов по всему южному побережью остались без электричества после того, как огонь повредил линии электропередач.