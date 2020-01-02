Япония: По факту бегства Карлоса Гона из страны полиция начала расследование

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Японии ведет расследование по факту бегства из страны бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона, находившегося под домашним арестом, и пытается выяснить, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что японская полиция в настоящее время ведет анализ записей камер наблюдения по возможному маршруту передвижения Карлоса Гона в день побега. Японские правоохранители уверены, что Гону помогали сразу несколько человек, в настоящее время ведется работа по их выявлению. В отношении бывшего руководителя альянса также было возбуждено новое дело по статье о нарушении миграционного законодательства.

На этой неделе стало известно, что Карлос Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент доподлинно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и постоянным наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что Карлоса Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.