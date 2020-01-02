Япония: По факту бегства Карлоса Гона из страны полиция начала расследование
09:30 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Японии ведет расследование по факту бегства из страны бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона, находившегося под домашним арестом, и пытается выяснить, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что японская полиция в настоящее время ведет анализ записей камер наблюдения по возможному маршруту передвижения Карлоса Гона в день побега. Японские правоохранители уверены, что Гону помогали сразу несколько человек, в настоящее время ведется работа по их выявлению. В отношении бывшего руководителя альянса также было возбуждено новое дело по статье о нарушении миграционного законодательства.
На этой неделе стало известно, что Карлос Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент доподлинно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и постоянным наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что Карлоса Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.
Новости
- 10:15 02.01.2020
- При аварийной посадке вертолета в Тайване погибло более 5 пассажиров и начальник Генштаба ВС
- 09:50 02.01.2020
- В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
- 09:40 02.01.2020
- Из-за лесных пожаров в Австралии началась масштабная эвакуация - СМИ
- 21:15 01.01.2020
- Глава Госдепа США отложил свой визит в ряд стран, включая Украину и Беларусь
- 19:35 01.01.2020
- Новогодние протесты в Гонконге собрали миллион человек, 400 арестованы
- 16:52 01.01.2020
- Глава Северной Кореи не стал поздравлять сограждан с Новым годом
- 15:05 01.01.2020
- У МВД есть идеи, как повысить доверия бизнеса к правоохранителям и судам
- 13:45 01.01.2020
- Лидер французских профсоюзов призвал работников к более масштабным забастовкам
- 13:15 01.01.2020
- Папа Рикмский не оценил "страсти" паломницы на площади Святого Петра в Ватикане
- 13:00 01.01.2020
- Во время гуляний в Новогоднюю ночь москвичи и гости съели 11 тыс сосисок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать