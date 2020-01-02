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При аварийной посадке вертолета в Тайване погибло более 5 пассажиров и начальник Генштаба ВС

10:15 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере восемь человек, в том числе начальник Генштаба ВС Тайваня, погибли при аварийной посадке вертолета на севере острова. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщало ранее агентство, на борту вертолета находились 13 высокопоставленных военных. По его данным, пять человек найдены живыми.

По данным местной газеты "Тайвань ньюс", вертолет вылетел из уезда Илань и по не установленной пока причине совершил посадку в горной местности.

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