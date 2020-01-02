0
0
123
НОВОСТИ

Чаще всего россияне становятся жертвами карманников в транспорте и магазинах - МВД

10:45 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в основном становятся жертвами карманных воров в транспорте, в точках быстрого питания и магазинах, при этом в 2019 году сотрудникам полиции удалось раскрыть примерно каждое седьмое такое преступление.

"Согласно статистическим данным за январь-ноябрь 2019 года, в России возбуждено свыше 34 тысяч уголовных дел по фактам карманных краж, из них раскрыто более 5 тысяч", - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. В министерстве отметили, что "чаще всего эти преступления совершаются в транспорте, точках быстрого питания, магазинах, концертных залах, на стадионах, рынках и культурных объектах".

Наибольшее количество карманных краж зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях.

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади. В значительной степени противостоять карманникам помогают видеокамеры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:45 02.01.2020
Более 400 человек были спасены в первый день нового года в России - МЧС
0
36
11:15 02.01.2020
Семь человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя автобусами в Подмосковье
0
82
10:15 02.01.2020
При аварийной посадке вертолета в Тайване погибло более 5 пассажиров и начальник Генштаба ВС
0
184
09:50 02.01.2020
В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
0
181
09:40 02.01.2020
Из-за лесных пожаров в Австралии началась масштабная эвакуация - СМИ
0
218
09:30 02.01.2020
Япония: По факту бегства Карлоса Гона из страны полиция начала расследование
0
189
21:15 01.01.2020
Глава Госдепа США отложил свой визит в ряд стран, включая Украину и Беларусь
0
975
19:35 01.01.2020
Новогодние протесты в Гонконге собрали миллион человек, 400 арестованы
0
947
16:52 01.01.2020
Глава Северной Кореи не стал поздравлять сограждан с Новым годом
0
1177
15:05 01.01.2020
У МВД есть идеи, как повысить доверия бизнеса к правоохранителям и судам
0
1067

Возврат к списку