Чаще всего россияне становятся жертвами карманников в транспорте и магазинах - МВД

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в основном становятся жертвами карманных воров в транспорте, в точках быстрого питания и магазинах, при этом в 2019 году сотрудникам полиции удалось раскрыть примерно каждое седьмое такое преступление.

"Согласно статистическим данным за январь-ноябрь 2019 года, в России возбуждено свыше 34 тысяч уголовных дел по фактам карманных краж, из них раскрыто более 5 тысяч", - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. В министерстве отметили, что "чаще всего эти преступления совершаются в транспорте, точках быстрого питания, магазинах, концертных залах, на стадионах, рынках и культурных объектах".

Наибольшее количество карманных краж зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях.

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади. В значительной степени противостоять карманникам помогают видеокамеры.