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НОВОСТИ

Более 400 человек были спасены в первый день нового года в России - МЧС

11:45 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарно-спасательные подразделения за первый день нового года в России спасли более 440 человек при пожарах и ДТП. Об этом в четверг сообщает МЧС России.

"Всего за сутки спасены 443 человека, 190 из них - при ликвидации техногенных пожаров, 252 - в ходе ликвидации последствий ДТП, еще один - на водоеме", - указывается в сообщении.

В МЧС уточнили, что всего за минувшие сутки в России было потушено более 1,1 тыс. пожаров, спасатели ликвидировали последствия 295 ДТП.

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